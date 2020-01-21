احدث الأخبار

أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على النزلاء والنزيلات
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : المملكة أول دولة تنبهت لخطر التطرف وسعت لتعزيز الأمن الفكري
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة
منطقة تبوك
 منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين
أبرز المواد
 جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه.. الأحد المقبل
منطقة القصيم
 وزارة البلدية وأمانة الجوف تنظم ورشة عمل نظام الربط الالكتروني
منطقة الجوف
 أمين الجوف يبحث أوجه التعاون مع الدفاع المدني
منطقة الجوف
 مدني تبوك يضع خطة لمواجهة الثلوج ويحذر من وسائل التدفئة
منطقة تبوك
 تعليم عنيزة يعقد اللقاء الأول للقيادات التابعة لمدير التعليم
منطقة القصيم
 “إساد” تحصد أفضل بيئة عمل في المملكة
منطقة الرياض
 الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات “اتفاق الرياض”
أبرز المواد
أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على النزلاء والنزيلات

أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على النزلاء والنزيلات

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة

أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية : المملكة أول دولة تنبهت لخطر التطرف وسعت لتعزيز الأمن الفكري

أمير الشرقية : المملكة أول دولة تنبهت لخطر التطرف وسعت لتعزيز الأمن الفكري

المنطقة الشرقية
أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

منطقة تبوك

مدني تبوك يضع خطة لمواجهة الثلوج ويحذر من وسائل التدفئة

مدني تبوك يضع خطة لمواجهة الثلوج ويحذر من وسائل التدفئة
http://almnatiq.net/?p=823290
تبوك- فايز السميري:

أكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول / رافع بن زايد العمري ، أنه بناءً على مايرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة عن وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى مادون الصفر المئوي خلال الايام القادمة ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٥ / ١٤٤١هـ .

فقد وضعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خطة بعد موافقة واعتماد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة وتوجيهاته بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ماقد ينتج من حالات أثناء أو بعد هطول الأمطار وتساقط الثلوج على المنطقة .

فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تنوه الى توخي الحيطة والحذر في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء بالتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وكذلك التوصيلات الكهربائية وتوافقها مع تلك الأجهزة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بوسائل التدفئة الأخرى كالفحم والحطب والكيروسين فلابد من توفر التهوية المناسبة لها عند استخدامها ، والحرص على عدم اقتراب الأطفال منها في المنزل .

ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية
جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم

جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*