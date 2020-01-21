مدني تبوك يضع خطة لمواجهة الثلوج ويحذر من وسائل التدفئة

تبوك- فايز السميري:

أكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول / رافع بن زايد العمري ، أنه بناءً على مايرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة عن وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى مادون الصفر المئوي خلال الايام القادمة ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٥ / ١٤٤١هـ .

فقد وضعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خطة بعد موافقة واعتماد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة وتوجيهاته بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ماقد ينتج من حالات أثناء أو بعد هطول الأمطار وتساقط الثلوج على المنطقة .

فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تنوه الى توخي الحيطة والحذر في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء بالتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وكذلك التوصيلات الكهربائية وتوافقها مع تلك الأجهزة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بوسائل التدفئة الأخرى كالفحم والحطب والكيروسين فلابد من توفر التهوية المناسبة لها عند استخدامها ، والحرص على عدم اقتراب الأطفال منها في المنزل .

ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .