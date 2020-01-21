أمين الجوف يبحث أوجه التعاون مع الدفاع المدني

المناطق - الجوف

استقبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان بمكتبه صباح اليوم الاثنين مدير عام إدارة الدفاع المدني بالمنطقة العميد فلاح القحطاني

وجرى من خلالها مناقشة عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة وذات الصلة بين الدفاع المدني والأمانة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال تذليل كافة العقبات والصعاب وتوفير أعلى مستوى من الخدمات

واهمها فسوحات الإنشائية للمباني بالمنطقة، وآلية تنفيذها وما تتطلبه من خدمات تشغيلية أساسية وفق متطلبات ولوائح الأمانة ومخططات الأمن و السلامة للمشروعات والمباني التجارية, إضافة إلى الرفع من مستوى الإجراءات، لما فيه خدمة المواطن والتطوير من أداء القطاعين في التعاون المشترك بالإضافة الى مناقشة إقامة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني