وزارة البلدية وأمانة الجوف تنظم ورشة عمل نظام الربط الالكتروني

المناطق - الجوف

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف بقاعة التدريب بالأمانة صباح اليوم ورشة عمل توعوية تدريبية خاصة عن إجراءات الربط الالكتروني بين نظام الشركة السعودية للكهرباء ونظام بلدي وذلك لاستخراج رخص البناء في أمانة المنطقة.وبحضور ممثل من إدارة تراخيص البناء بالوزارة المهندس منصور المهنا و ممثل بلدي المهندس عبدالرحمن العتيبي وممثل من شركة الكهرباء المهندس حمدان الشهري بالإضافة لحضور المكاتب الهندسية بالمنطقة ومنسوبي إدارة الرخص بالأمانة تمهيدا لإطلاق الخدمة في الأمانة .

وبدأت الورشة بعرض قدمه فريق نظام “بلدي” حول الآلية التي يتم العمل بها في الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على المستفيد وسبل الارتقاء بهذه الخدمات والتي تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الجوف على تطوير ما تقدمه من خدمات والتي تعتبر هذه إحدى الخدمات المهمة جداً للمستفيدين حيث ان إجراءات إصدار رخص البناء الجديدة تهدف لتسهيل وتيسير الحصول عليها من قبل المستفيد وفي فترة وجيزة دون الحاجة الى المراجعات اليدوية مابين امانة المنطقة والشركة السعودية للكهرباء بالإضافة بأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا لتوجهات التحول الإلكتروني في جميع المعاملات البلدية لرفع مستوى سرعة الإنجاز ومؤشر الأداء ومواكبة توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة

عقب ذلك تم تقديم عرض من قبل شركة الكهرباء السعودية عن آلية الربط وما تحتويه من إجراءات وكيفية التعامل معها، بعدها جرت نقاشات مفتوحة ومداخلات من قبل الحضور.