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جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه.. الأحد المقبل

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه.. الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=823293
المناطق / بريدة

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، عن موعد البدء في استقبال طلبات التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا، للعام الدراسي الجامعي 1442هـ، في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/6/1هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 1441/6/12هـ.

وحددت العمادة عدد البرامج المتاحة للتقديم في 77 برنامجاً في الدراسات العليا منها: 18 برنامجًا في الدكتوراه، و59 برنامجاً للماجستير في الجامعة، حيث تبلغ قيمة رسوم الدراسة لمرحلة الماجستير (40000) أربعون ألف ريال سعودي، فيما تبلغ رسوم الدراسة لمرحلة الدكتوراه (60000) ستون ألف ريال سعودي، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا من خلال الرابط : https://gsd.qu.edu.sa/files/shares/DeanshipDocs/DalilPhdMS.pdf

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، أن عملية القبول في البرامج تتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

وأشار “الدغيري” إلى أنه سيكون هناك اختبار تحريري تقدمه الأقسام للمتقدمين وسوف يتم تحديد موعده بعد انتهاء فترة التقديم، وأفاد بأنه يمكن التقديم والاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1442هـ من خلال رابط التقديم على القبول: https://registration.qu.edu.sa/profile/login

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