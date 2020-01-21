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أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

منطقة تبوك

أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=823306
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة  فضيلة الشيخ جابر بن علي الحربي الذي قدم للسلام على سموه , بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد رئيساً للمحكمة.
وهنأ سمو منطقة تبوك خلال اللقاء رئيس المحكمة الجزائية على تعيينه بمنصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد، مثمناً سموه الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إرساء مبادئ العدل، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
من جهته قدم رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك  على حفاوة الاستقبال والتهنئة وتوجيهاته السديدة ودعمه الدائم لكل مايخدم ويطور المرافق القضائية بالمنطقة .

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