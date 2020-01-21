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أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة

أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة

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أمير الشرقية : المملكة أول دولة تنبهت لخطر التطرف وسعت لتعزيز الأمن الفكري

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منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين

منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين

أبرز المواد

أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة

أمير الشرقية : نظام الجامعات الجديد مكن الجامعات من الانطلاق نحو آفاق واسعة
http://almnatiq.net/?p=823312
الدمام - عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد السقاف، بعد صدور قرار تكليفه من مجلس أمناء الجامعة برئاسة سمو وزير الطاقة.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم والبحث العلمي من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله-، مبيناً أن نظام الجامعات الجديد منح الجامعات الأدوات والتمكين للانطلاق نحو آفاق واسعة، لأداء رسالة الجامعات باعتبارها صروحاً علمية تسهم في دعم وتنمية البحث العلمي والابتكار، وتشارك المجتمع المحيط بها إيجاد الحلول للمعضلات المختلفة، وتخرج الكوادر المؤهلة للمساهمة في التنمية، مؤكداً سموه على أهمية مواصلة العمل المؤسسي الذي رسخته قيادات الجامعة منذ تأسيسها، واستمرار العمل على استدامة موارد الجامعة عبر تنمية الاستثمارات، لا سيما مشروعات منسوبي الجامعة، متمنياً سموه للدكتور السقاف التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبر رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد السقاف، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على كلمات سموه وتوجيهاته الكريمة، مبيناً أن ما تفضل به سموه، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الأمناء، ستكون دافعاً له لأن تواصل الجامعة تميزها على مختلف المستويات، وأن تحقق رؤية القيادة الرشيدة –يحفظها الله- عبر ما أقرته من أنظمة وتشريعات لدعم وتمكين الجامعات.

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