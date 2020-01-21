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عبور 20 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

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عبور 20 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

عبور 20 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
http://almnatiq.net/?p=823323
المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 20 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 يناير 2020م إلى 18 يناير 2020م تحمل على متنها 62,500 كرتون من التمور تزن 500 طن، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، والبيضاء، وعمران، والحزم.
وتأتي هذه المعونات إمتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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