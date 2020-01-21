مسؤول إيراني يشدد على صناعة وحيازة السلاح النووي

المناطق - يوسف المطيري

نقلت مواقع إيرانية اليوم تصريحاً لعضو مجلس الشورى الإيراني “أحمد حمزه” زعم فيه إن إيران كانت ستصبح محصنة أمام التهديدات لو كانت تملك أسلحة نووية مضيفا أنه يتعين عليها صنع صواريخ برؤوس حربية “غير تقليدية”.

وحسب تلك المواقع قال العضو الإيراني “لو كانت لدينا أسلحة نووية اليوم، لكنا محصنين من التهديدات، علينا أن ندرج إنتاج صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس حربية غير تقليدية على جدول أعمالنا. هذا حقنا الطبيعي”.