عبدالله بن مساعد يكسب قضية ملكية شيفيلد نهائيا

المناطق - متابعات

رفض القسم المدني في محكمة الاستئناف بإنجلترا، الثلاثاء، الطلب المقدم من كيفين مكابي بخصوص بيع أسهم شركة شيفيلد إلى الشركة المملوكة للأمير عبد الله بن مساعد، ما يعني نقل ملكية نادي شيفليد يونايتد بشكل نهائي إلى المالك السعودي.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي شيفيلد يونايتد، رفض الاستئناف المقدم من كيفين مكابي، بسبب عدم وجود أسباب حقيقية تكفي للرد على شكواه بخصوص أحقيته في جزء من ملكية النادي.

وعبر الأمير عبد الله بن مساعد عن سعادته بحكم المحكمة الأخير، حيث كتب ليكتب عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”اللهم لك الحمد و المنة، تم رفض الاستئناف المقدم بخصوص ملكية النادي بشكل نهائي”.

الجدير بالذكر أن الحكم الأولي كان في صالح ابن مساعد منذ العام الماضي، لكن قرار محكمة الاستئناف أكده ومنع تلقي أي اعتراضات قادمة من كيفين مكابي وشركاه.