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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.33 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.33 نقطة
http://almnatiq.net/?p=823335
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 24.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8445.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 176 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد, ميدغلف للتأمين, ولاء, المستشفى السعودي الألماني, والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيسكو, شاكر, الحكير, ملكية ريت, وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.26% و 3.98% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, أرامكو السعودية، التعمير, الإنماء, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, دار الأركان, الراجحي, الإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 108.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7465.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 433 ألف سهم تقاسمتها 1169 صفقة.

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