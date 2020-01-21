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شركة نكون تستضيف لقاء “قهوة منشآت” في منطقة عسير

شركة نكون تستضيف لقاء “قهوة منشآت” في منطقة عسير

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بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

شركة نكون تستضيف لقاء “قهوة منشآت” في منطقة عسير

شركة نكون تستضيف لقاء “قهوة منشآت” في منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=823338
المناطق - أبها

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 م  لقاءاً بعنوان “ قهوة منشآت ”، في مدينة  أبها، تحت عنوان ” أنسنه الاعمال ” وذلك باستضافة من  أول حاضنة أعمال خاصة في منطقة عسير في “شركة نكون ” في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث تتناول موضوعات اللقاء ريادة الأعمال، وسبل دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف الفعالية عدة فئات وهي: رواد الأعمال، والأشخاص الذين يبدوا اهتمامًا بمجال ريادة الأعمال.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة “شركة نكون” الدكتور سعيد الدوسري  أن قهوة منشآت تعتبر من أهم فعاليات الإرشاد الجماعي التي  تقام في مدن مختلفة في نفس الوقت، على مدى ساعتين وذلك في آخر أربعاء من كل شهر ميلادي،  لافتاً إلى أن هذه الفعالية تستهدف رواد الأعمال والمهتمون بريادة الأعمال,  والمدن التي سوف تقام بها قهوة منشآت ، مشيراً إلى أن  قهوة منشآت  هو عنوان “تصميم الشركات الناشئة المبتكرة، والأشخاص الذين يبدون اهتمامًا بمجال ريادة الأعمال، علمًا بأن هذه الفعالية قد تناولت في وقت سابق  العديد من الموضوعات التي تتعلق بريادة الأعمال، وسبل دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  ومؤكداً على أن اللقاء سيتناول العديد من النقاط الملهمة لرواد الاعمال في منطقة عسير و“التصميم والهوية في المشاريع الريادية” طرق “معالجة العقبات القانونية في الشركات الناشئة” وأنسنة الاعمال، مما سيكون له أثراً على تطوير الفكر الريادي وإدارة الاعمال في منطقة عسير .
جدير بالذكر أن الفعالية المنظمة من قبل هيئة منشآت، تعتبر بمثابة إرشاد جماعي، حيث تقام في مدن مختلفة في نفس الوقت.

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