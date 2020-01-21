أمير جازان يرأس اجتماع عمومية جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري

جازان - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري اليوم ، اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة يعقوب مقري وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة توجيهه أشار فيها لأهمية الاجتماع في بحث المهام والأدوار الخاصة بالجمعية من خلال القيام بالواجبات المناطة بها والخدمات التي تقدمها , موجهاً سموه بأهمية العمل الجاد والمخلص من قبل أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وتضافر الجهود بينهم ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة من الجمعية.

ونوه سموه في ختام كلمته بما تجده المنطقة من دعم ورعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مختلف المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية ومنها مشروعات الإسكان الخيري سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

واستمع الأمير محمد بن ناصر والحضور لشرح مفصل من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري الشيخ يعقوب المقري عن آلية اختيار وانتخاب أعضاء مجلس ادارة الجمعية الجديد لاداء مهامهم الموكلة اليهم مثمنا ثقة سمو أمير المنطقة في المجلس الجديد متمنيًا للجميع التوفيق والسداد بالدورة الجديدة لخدمة كافة منسوبي ومستحقي الجمعية.

عقب ذلك بين المدير التنفيذي للجمعية المهندس محمد بن أحمد عبدالحق حول مشاريع الجمعية الجاري تنفيذها ومنها مشروع حي المودة الواقع غرب قرية دحيقة والذي يتكون من ١١٢ وحدة سكنية وقارب على الانتهاء ليتم توزيعها على المشمولين بالضمان الاجتماعي والارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة , وعدد من المشروعات الأخرى التابعة للجمعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة اللوائح الخاصة بالجمعية والموقف الإداري والفني والتقرير المالي الخاص بالجمعية وكل ما يهم عملها وما تم تحقيقه من إنجازات واعتماد إضافة العديد من الأعضاء بمجلس إدارة الجمعية, ومناقشة عددا من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيال ما تم بحثه من موضوعات.