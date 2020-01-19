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الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15

الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15

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أمير جازان يرأس اجتماع عمومية جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري

أمير جازان يرأس اجتماع عمومية جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.33 نقطة

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الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15

الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15
http://almnatiq.net/?p=823344
المناطق - الرياض
رفع خالد بن عبدالله الشريهي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، بترقيته للمرتبة الـ15 (الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15)
مستشاراً إدارياً بوزارة الإعلام.
وأعرب الشريهي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون له حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.
كما أعرب الشريهي، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الاعلام الاستاذ تركي بن عبدالله الشبانه، على هذه الترقية، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

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