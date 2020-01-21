تحت رعاية معالي محافظ الطائف صحة الطائف تدشن مؤتمر السكر بمشاركة 27 محاضر ومتخصص بأمراض السكري

الطائف - عادل الزهراني

يفتتح معالي محافظ محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني صباح غد الأربعاء حفل المؤتمر الوطني الحادي عشر لداء السكري بالطائف بفندق الطائف انتركنتننتال تحت عنوان ” السكر وأمراض الاستقلاب ” بحضور مدير الشئون الصحية سعيد بن جابر القحطاني وبمشاركة 27 محاضرا ومتخصصا من الداخل ومن مختلف الدول العربية والأجنبية يناقشون على مدار يومين عدد من المواضيع والمحاور حول داء السكري والسمنة وغيرها من المواضيع الطبية من خلال عقد 8 جلسات علمية وورشتي عمل .

ويشكل المؤتمر في نسخته الحادية عشر الذي ينظمة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ممثلا بمركز السكر والغدد الصماء نقلة نوعية بالمشاركين وعدد المواضيع المطروحة في الجلسات العلمية وورش العمل إضافة للفعاليات المصاحبة بالمعارض التعريفية والتثقيفية التي يشارك فيها 8 أقسام فنية وطبية تمثل جراحة السمنة والتثقيف الإكلينيكي والخدمة الاجتماعية ومركز الكلى والعلاج الطبيعي وتجربة المريض والرعاية الصيدلانية ومركز السكر والغدد الصماء كما يشارك بالمعارض إدارة التعليم ممثلا بالمتوسطة الرابعة والثلاثون ومستشفى الصحة النفسية وطلاب كلية الطب بجامعة الطائف .

وتشهد الجلسات العلمية اليوم الأربعاء انعقاد الجلسة الأولى بمشاركة الدكتور عبدالسلام الشهري الذي يتحدث عن علاج السكري والوقايه في ضوء رؤية 2030 .تليها محاضرة الدكتور فواد قنديل مدير مركز الأبحاث بمدينه الأمل الطبية في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية عن علاج داء السكري النوع الأول الذي يصيب الشباب حيث يتطرق إلى طرق العلاج بالخلايا الجذعية وزيادة مناعة الجسم ثم يلقي الدكتور بلال جاجه استشاري الغدد بمستشفى الهدا العسكري يتحدث عن أنواع السكري المختلفة وطرق العلاج ويليه الدكتور ضيف الله المالكي استشاري الغدد بمستشفى الأمير منصور العسكري طرق الوقايه من السكري النوع الثاني .

وتستمر الجلسات بمحاضرة يتحدث خلالها الدكتور سعود السفري أستاذ مساعد في كليه الطب بالطائف واستشاري الغدد بمستشفى الهدا العسكري عن اضطراب الدهون والكلسترول لدي مرضى السكري ثم يعقبها محاضرة للدكتور حسن السيد استشاري أمراض القلب ويتحدث أمراض الأوعية الدموية والقلب لدى مرضى السكري ثم تقدم ريم العامودي استشاريه الغدد بجامعه الملك عبد العزيز بجده محاضرة عن اعتلال الكبد وتراكم الدهون على الكبد لدي مرضى السكري وتختتم الجلسة بمحاضرة الدكتور خالد السواط استشاري الغدد بجامعه الطائف وعميد الدراسات العليا .

وتختتم الجلسات بمحاضرة عن السكري يتحدث فيها الدكتور ناصر الجهني استشاري الغدد بمستشفى شرق جده عن علاج السمنة بالأدوية ثم يقدم الدكتور خالد الشريف استشاري جراحه السمنة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف محاضرة عن علاج السمنه بالجراحة ثم يختتم الجلسات بمحاضرة إسلام بخاري أستاذ التغذية العلاجية بجامعه أم القرى .