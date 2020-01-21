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بالتعاون مع المزارعين في المحافظة

«إعمار اليمن» يرعى إنشاء أول جمعية زراعية بالجوف اليمنية

«إعمار اليمن» يرعى إنشاء أول جمعية زراعية بالجوف اليمنية
http://almnatiq.net/?p=823353
المناطق - اليمن

نظم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ورشتي عمل في محافظة الجوف اليمنية، برعاية محافظ محافظة الجوف رئيس المجلس المحلي اللواء أمين بن علي العكيمي، وبحضور مدير مكتب البرنامج في محافظة الجوف الأستاذ علي الدوسري.
وقدّم ورشة الأولى المهندس مشاري البدراني، بعنوان: “معوقات التنمية الزراعية بمحافظة الجوف”، كما قدم ورشة العمل الثانية المهندس مشاري البلوي، بعنوان: “رفع قدرات قطاع المقاولين في محافظة الجوف”.
وطرحت الورشة الأولى رؤية عن الحلول والفرص الزراعية في محافظة الجوف، ونوقش فيها رؤية المزارعين حول تأسيس جمعية زراعية في المحافظة باسم “جمعية معين التعاونية الزراعية”.
وأوضحت الورشة دور الجمعية للمزارعين وكيفية الاستفادة من خدماتها وما تقدمه لقطاع الثروة الزراعية في محافظة الجوف، وقدمت الورشة استبياناً تضمن بنوداً تمت مناقشتها عن كافة المعوقات الزراعية في المحافظة، وشارك فيها جميع المزارعين الحاضرين في الورشة.
كما أوضحت الورشة مخطط طلب وعرض الاحتياجات الزراعية، وتطرقت الورشة لتحديد مراكز البيع والشراء في المحافظة والمحافظات المجاورة.
وأوضحت ورشة العمل الثانية آلية عمل المقاولين مع البرنامج وكيفية تأهيلهم، وبيّنت آلية متابعة المشاريع وكيفية عمل جدول زمني تفصيلي للمشروع، متضمنة شرح آلية التقديم على المشاريع.
وعرّفت ورشتي العمل التي قدمها المختصين بمشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والقطاعات التي يعمل عليها في مختلف المحافظات اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل في عدة قطاعات في محافظة الجوف منها الطاقة و النقل و الصحة والمياه و التعليم والزراعة مما يساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

 

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