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مستشفى شرق جدة والمراكز التابعة له ينفذ الجرعة الثانية من الحملة الوطنية لشلل الأطفال والدعوة للجميع بالمشاركة في الحملة

مستشفى شرق جدة والمراكز التابعة له ينفذ الجرعة الثانية من الحملة الوطنية لشلل الأطفال والدعوة للجميع بالمشاركة في الحملة
http://almnatiq.net/?p=823359
جدة - عادل الزهراني

أطلق مستشفى شرق جدة والمراكز الصحية التابعة له يوم الأحد الموافق 24/5/1441هـ. الجرعة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال الفموي لعام 1441هـ. وعلى مدى خمسة أيام متتالية .
وستشمل نقاط ثابتة في نفس المركز الصحي التابع للحي  وهي خاصة بإستقبال الأطفال المراجعين والزائرين للمركز لتطعيم الأطفال كذلك سيكون هناك نقاط متحركة كالزيارات المنزلية والحدائق الخاصة بالأحياء والمراكز التجارية لإستهداف أكبر عدد ممكن من الأطفال تحت سن الخمس سنوات .
وقد دُعمت الحملة بعددٍ كبير من الفرق الصحية الجوالة من المراكز الصحية والمستشفيات بإشراف مساعد المدير التنفيذ لشئون المراكز ومدراء المراكز والمشرفين على الفرق المصاحبة الخاصة بالمراكز الصحية  .
وقد وجه د.المورقي بوضع خطة خاصة بالمراكز ليسهل الوصول إلى الفئة المستهدفة بالتطعيم بدون أي عقبات قد تواجه الفرق المتحركة والثابتة  المشكلة من المشاركين في الحملة ليتم تحقيق الهدف من الحملة والإستفادة منها لجميع المواطنين والمقيمين ويدعو الجميع للمبادرة بالمشاركة في الحملة بتطعيم أطفالهم لوقايتهم من مرض شلل الأطفال ما دون سن خمس سنوات .
وسيكون موعد إنطلاق الفرق المتحركة من الساعة الرابعة عصراً أما بالنسبة للتطعيم في المراكز سيكون على مدار اليوم  .
المراكز المشاركة :
مركز صحي الروابي / مركز صحي التوفيق / مركز صحي شرق الخط السريع .
مركز صحي الجامعة / مركزصحي قويزة / مركز صحي الرغامة
مركز صحي  الروابي /  مركز صحي السليمانية / مركز صحي المطار القديم
مركز صحي الرحاب .

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