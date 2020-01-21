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ناشئو النصر يودعون «كأس القادة» بخسارة ريد ستار

ناشئو النصر يودعون «كأس القادة» بخسارة ريد ستار
http://almnatiq.net/?p=823362
المناطق - متابعات

ودع فريق النصر بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، إثر خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، وهذه المرة على يد فريق ريد ستار بلجراد الصربي بهدفين من دون مقابل على ملعب مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، ليفقد فرصة التأهل عن مجموعته، بعد تلقيه خسارة في مباراته الأولى أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة.
ويشارك في البطولة فريقي النصر والهلال من السعودية، في وقت يحتفظ الأزرق بحظوظه في بلوغ الدور الثاني، حال تجاوزه مباراته أمام فيتورول كونستانتا الروماني، فيما يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني ضد جينك البلجيكي، ومن ثم يلتقي سبورتينج لشبونة البرتغالي وزينيت سان بطرسبورج الروسي في المجموعة الأولى.
من جانب آخر، بدأت أمس ورشة عمل “منهجية نادي زينيت الروسي في اكتشاف المواهب” ضمن ورش العمل المصاحبة للبطولة.

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