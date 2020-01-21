غرفة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بمراكز خدمة المستفيدين “حياك”

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعد غد ورشة عمل بعنوان اللائحة الفنية لشهادات الجودة لمراكز خدمة المستفيدين “حياك” وذلك بقر الغرفة في مدينة تبوك.

وأوضحت الغرفة بأنه سيتم من خلال الورشة تقديم تعريفات عن هذه المراكز التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة للخدمات وما تقدمه من تسهيل الإجراءات واختصار العمليات وتوفير معايير موحَّدة للخدمة بالإضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيد ورفع معايير الخدمة وتحسين بيئة العمل.

ولفتت الغرفة الانتباه إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة وسيتم الإجابة على الاستفسارات وإيضاح عدداً من المفاهيم المتعلقة بذلك.