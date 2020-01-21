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هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني
http://almnatiq.net/?p=823393
المناطق - تبوك
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنه إشارةً إلى الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الأسبوع الماضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات؛ فقد تمت إعادة جدولة مواعيد الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعام 1441هـ – 2020م، وفتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للطالبات والطلاب اليوم الثلاثاء 21 / 1 /2020م.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي أن مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني، للطلاب في تاريخ 13 – 15 شوال 1441هـ الموافق 5 – 7  يونيو 2020م، وللطالبات في تاريخ 11 – 15  شوال 1441هـ الموافق 3 – 7  يونيو 2020م.
وأشار العبدلي أنه في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب بالموقع الإلكتروني؛ فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي بالمرحلة الدراسية الحالية “ثالث ثانوي”، مطالبًا الطلاب والطالبات بالدخول على الملف في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحديث المعلومات، ليظهر الاختبار.
ولفت العبدلي إلى أن من لديه تسجيل سابق مؤكد في الاختبار التحصيلي في الفترة الثانية فسيعدّل الموعد آليًّا من قبل الهيئة إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل سابقًا في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة، مؤكدا أن الهيئة ستوفر لجميع الطلاب والطالبات مقاعد للاختبار التحصيلي للفترتين الأولى والثانية، في المدن والمناطق التي يسكنونها.
واختتم العبدلي تصريحه بأن الهيئة تقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات من خلال حسابات الهيئة في شبكات التواصل الاجتماعي
@ETEC_SA، إضافة إلى مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً.

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