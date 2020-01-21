مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي ينطلق غداً

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ينطلق غداً مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته السابعة ويستمر لمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 355 جواداً موزعة على خيول السباق وعروض جمال الخيل العربية الأصيلة وذلك بمزرعة الخالدية بتبراك غرب الرياض.

ويتضمن المهرجان سباق كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي ( الفئة الأولى ) إضافة إلى عروض الجمال للخيل العربية الأصيلة وفعاليات مصاحبة وجوائز قيمة للجمهور.

ويفتتح المهرجان بإقامة حفل سباق كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية الأصيلة الذي يتكون من ثمانية أشواط أبرزها كأس الأمير سلطان والبالغة جائزته مليون ونصف دولار على مسافة 1800 متر وكأس اسطبلات الخالدية وقيمة جائزته 500 ألف دولار على مسافة 1600 متر بمشاركة 106 جواداً من مختلف دول العالم.

وتبدأ منافسات عروض جمال الخيل العربية الأصيلة بعد غد الخميس وتستمر ثلاثة أيام وتعد أعلى تصنيف عالمي ( تايتل شو )بحضور أكثر من 255 جواداً وسط منافسات قوية بين أبرز المرابط العالمية.

وبين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز أن منافسات هذا العام ستشهد منافسة قوية بين المرابط العالمية، وهذا ما حرص عليه القائمون على المهرجان من خلال رفع قيمة الجوائز وتسهيل مشاركة المرابط في هذه التظاهرة الفروسية العالمية، رافعا شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على الدعم الكبير الذي يقدمه لمهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي، مشدداً على أن توجيهات سموه تقضي بتوفير كل سبل الراحة للمشاركين من داخل وخارج المملكة.

وقال: “النسخة الحالية لمهرجان الأمير سلطان ستشهد تطوراً كبيراً في عروض الجمال التي تم تقنينها بأعداد معينة حرصاً على ارتفاع قوة المنافسة ومشاركة النخبة من الخيل، حيث ستقام على مدار ثلاثة أيام خلاف ما كانت عليه المنافسات في العام الماضي التي امتدت لأربعة أيام بفعل العدد الكبير من الجياد المتأهلة”.

وأضاف: “سباقات السرعة هذا العام ستكون ذات طابع خاص بعد ان حصل كأس الأمير سلطان على تصنيف من الفئة الأولي وهذا جاء بجهود إدارة ميدان الأمير سلطان التي طبقت المعايير العالمية، والمنافسة في هذه النسخة ستشهد إقامة كأسى الأمير سلطان وإسطبلات الخالدية، وتتكون من ثمانية أشواط، خصصت ثلاثة منها للمواطنين بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في ظل اهتمامه بالملاك المحليين ودعمهم”.