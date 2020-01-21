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أرقام من النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أرقام من النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=823408
المناطق - واس

أقيم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الرابعة ،في الفترة من 15ديسمبر 2019 إلي 18يناير 2020 ، بمحافظة رماح بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً عن الرياض، علي مساحة تجاوزت تقريبًا 225 كيلو مترا مربعا.
وشهد المهرجان في دورته الرابعة، مشاركة 13 لجنة، ما بين لجان التنظيم والمراسم والتشريفات والاستقبال، والتنسيق والتحكيم، ورجال الأمن تجاوز عددهم الـ2000 رجل أمن من جميع القطاعات والوحدات والمساندة الخارجية، حيث تم تغطية 56 كلم مربعا أمنياً.
وبلغ عدد المطايا المشاركة في المهرجان 31.622 متناً ، منها 14.566 متناً شاركت في الفئات المختلفة لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.
كما بلغ عدد الإبل المشاركة في سباق الهجن 5457 متناً، ووصل عدد الحالات التي راجعت العياديات وأجرت عمليات جراحية 4845 متنا، فيما بلغت أعداد الإبل المرقمة والمفحوصة بموقع المهرجان 6794 متنا.
وفي جانب الخدمات الصحية شارك 75 فريقا بيطريا تابعا لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المهرجان ، حيث يسعى نادي الإبل إلى توفير أرقى الخدمات والرعاية الطبية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وأقام النادي مركزا طبيا متكاملا يتوفر فيه أجهزة الفحص الإكلينيكي، وأجهزة السونار، والأشعة السينية، بالإضافة إلى دعم المركز بأكاديميين وأطباء بيطريين ومختصين للإشراف على العمليات والمهام المختلفة.
ووصل عدد الفرق الميدانية العاملة 186 شخصاً، من بينهم 35 من الأطباء البيطريين ومساعديهم.
وبلغ عدد الإداريين والفنيين إلى 31 موظفا، و48 موظفا ما بين مراقب صحي ومراقب أسواق، إلى جانب موظفي الرقابة العامة وهم ملاحظي الخدمات فعددهم 13 موظفا، فيما يعمل بالتعديات 5 مهندسين و19 مراقب انشاءات، ومدير عمليات واحد للنظافة و10 مشرفين ومراقبين، بالإضافة إلى نشاط الصيانة والتشغيل التابع لأمانة مدينة الرياض، وعدد اثنين مدراء، و12 ما بين مشرف ومراقب.
وشكلت الرقابة الصحية 26%، والمسالخ 24%، والإداريين 17%، والتعديات 13%، وتتشاطر الرقابة العامة والصيانة والتشغيل بنسبة 7%، و6% للنظافة.
فيما بلغ عدد اللجان العاملة 13 لجنة، إلى جانب تواجد أكثر من 2000رجل أمن مثلوا جميع القطاعات العسكرية.
ومنحت اللجنة المشرفة على التصاريح قرابة 4500 تصريح دخول وتنقل داخل الفعاليات، كل تصريح يحمل مزايا معينة بحسب صفة حامله سواء كان من المُلاك أو المرافقين أو الإعلاميين أو المقاولين أو الموظفين أو العاملين.
ومنحت إدارة نادي الإبل 30 محلاً مجاناً من مجموع 84 محلا خصصت للأسر المنتجة في شارع الدهناء، كما تواجدت 10 عربات فود ترك، و310 محلات تجارية، إلى جانب 45 محلا لبيع مستلزمات الإبل، و42 محلاً للأعلاف، و40 حظيرة أغنام، و20 موقعاً لخيام المبيت مجهزة بكامل الاحتياجات، إضافة إلى فندق الفويلق، وبلغ عدد المخيمات المخصصة للمُلاك 46 مخيما، و138 مخيما للاستثمار من قبل الشركات، ووصل عدد العزب إلى 697 عذبة.

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