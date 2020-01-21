الهلال يتقدم للمركز السابع في ترتيب أندية العالم

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تصدر نادي الهلال تصنيف الأندية العربية مع نهاية شهر الحالي ، وفق إحصاءات موقع «clubworldranking» المهتم بإصدار تصنيفات شهرية لمختلف أندية العالم.

واحتل نادي الهلال المركز السابع عالميًا، والأول عربيًا في تصنيف الأندية حسب الموقع العالمي “club world ranking”، وذلك مع الأسبوع الرابع لشهر يناير الجاري متفوقاً على جميع الأندية الآسيوية والعربية والسعودية في التصنيف الذي يصدر بشكل شهري. .

وحصل الهلال على 10994 نقطة، كأفضل فريق عربي آسيوي في هذا التصنيف، متقدماً على أندية ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان و أياكس وتوتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا. ويتم احتساب نقاط التصنيف وفق مباريات كل فريق خلال الشهر، سواء المحلية أو القارية، مع وضع اهتمام خاص لعدد الأهداف ونتيجة المباراة وأهميتها وتصنيف الدوري وعدة نقاط إحصائية.

ونجح الهلال في احتلال مركز متقدم في التصنيف العالمي نهاية عام 2019، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الفوز على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، والتي أنهى منافساتها بالمركز الرابع.