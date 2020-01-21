احدث الأخبار

الهلال يتقدم للمركز السابع في ترتيب أندية العالم
أبرز المواد
 وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة
أبرز المواد
 الرياض وجدة تستضيفان نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة
أبرز المواد
 أرقام من النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
أبرز المواد
 مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي ينطلق غداً
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على هامش مشاركته في منتدى دافوس
أبرز المواد
 تعليم الرياض يعتمد آلية قبول المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام القادم
منطقة الرياض
 الزميل محمد العنزي يحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
مجتمع المناطق
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني
منطقة تبوك
 نائب إيراني يرصد ملايين لقتل ترمب.. وأميركا ترد “إرهاب”
أبرز المواد
 غرفة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بمراكز خدمة المستفيدين “حياك”
منطقة تبوك
 المملكة تدعو مؤتمر نزع السلاح لاستعادة دوره في تعزيز الأمن الدولي
أبرز المواد
الهلال يتقدم للمركز السابع في ترتيب أندية العالم

الهلال يتقدم للمركز السابع في ترتيب أندية العالم

أبرز المواد
وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

أبرز المواد
الرياض وجدة تستضيفان نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة

الرياض وجدة تستضيفان نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة

أبرز المواد
أرقام من النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أرقام من النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أبرز المواد

متفوقا على ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ

الهلال يتقدم للمركز السابع في ترتيب أندية العالم

الهلال يتقدم للمركز السابع في ترتيب أندية العالم
http://almnatiq.net/?p=823418
المناطق - الرياض

تصدر نادي الهلال تصنيف الأندية العربية مع نهاية شهر الحالي ، وفق إحصاءات موقع «clubworldranking» المهتم بإصدار تصنيفات شهرية لمختلف أندية العالم.

واحتل نادي الهلال المركز السابع عالميًا، والأول عربيًا في تصنيف الأندية حسب الموقع العالمي “club world ranking”، وذلك مع الأسبوع الرابع لشهر يناير الجاري متفوقاً على جميع الأندية الآسيوية والعربية والسعودية في التصنيف الذي يصدر بشكل شهري. .

وحصل الهلال على 10994 نقطة، كأفضل فريق عربي آسيوي في هذا التصنيف، متقدماً على أندية ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان و أياكس وتوتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا. ويتم احتساب نقاط التصنيف وفق مباريات كل فريق خلال الشهر، سواء المحلية أو القارية، مع وضع اهتمام خاص لعدد الأهداف ونتيجة المباراة وأهميتها وتصنيف الدوري وعدة نقاط إحصائية.

ونجح الهلال في احتلال مركز متقدم في التصنيف العالمي نهاية عام 2019، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الفوز على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، والتي أنهى منافساتها بالمركز الرابع.

روابط ذات صلة

وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة
الرياض وجدة تستضيفان نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة

الرياض وجدة تستضيفان نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة
أرقام من النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أرقام من النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*