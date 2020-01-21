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بـ 300 معرض و1800 ورشة.. وعلى مساحة تزيد عن 4.5 ملايين م2

الأمير خالد الفيصل يفتتح مدينة السيارات بـ” عكيشية مكة “

الأمير خالد الفيصل يفتتح مدينة السيارات بـ” عكيشية مكة “
http://almnatiq.net/?p=823435
المناطق - جدة

افتتح مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اليوم، مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة.

وتقع مدينة السيارات التي تعدُّ الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد عن 4,5 ملايين م2.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات، منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

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