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وزارة الإعلام تعقد أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030

وزارة الإعلام تعقد أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030

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وزارة الإعلام تعقد أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030

وزارة الإعلام تعقد أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=823442
المناطق - واس

عقدت وزارة الإعلام اليوم أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة وهيئاتها التابعة لها ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك في مسرح المركز الإعلامي بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض بحضور عدد من منسوبي الوزارة، وهيئاتها، وممثلي برامج الرؤية.
واستعرضت الورشة عددًا من البرامج التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ومنها برامج: جودة الحياة، ضيوف الرحمن، تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، التحول الوطني.
وجرى خلال الورشة بحث أهداف وزارة الإعلام ومبادراتها المستقبلية ضمن رؤية 2030 للنهوض بمنظومة قطاعات الإعلام بما يكفل إيجاد إعلام متطور يعزز جهودها القائمة في نقل الرسالة الوطنية إلى العالم على أكمل وجه، فضلاً عن تمكينها من مواكبة مضامين برامج الرؤية لتقوم وزارة الإعلام بأدوارها الإعلامية المتنوعة في سبيل إبراز مكانة المملكة محليًا وإقليميًا ودوليًا .

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