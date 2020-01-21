الجبير يلتقي عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي

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‏‎‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم ، عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعي السيد/ توماس زيشوفسكي.

‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

‏‎‏‎حضر اللقاء ، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.