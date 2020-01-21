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الحقيل يتفقد مشروعات الشرقية ويحث المطورين على سرعة الإنجاز

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تأكيداً لحرص القيادة على تملك المواطنين لمساكنهم

الحقيل يتفقد مشروعات الشرقية ويحث المطورين على سرعة الإنجاز

الحقيل يتفقد مشروعات الشرقية ويحث المطورين على سرعة الإنجاز
http://almnatiq.net/?p=823466
المناطق - الدمام

واصل وزير الإسكان ماجد الحقيل تفقده للمشروعات السكنية التي تنفذها وزراته مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على تنمية وتمكين جميع أبناء المملكة من تملك السكن الملائم لهم.

محطة الحقيل الأخيرة كانت في المنطقة الشرقية التي تضم 22 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفر 18,807 وحدة سكنية.

والتقى وزير الإسكان خلال زيارته التفقدية بعدد من المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين في المنطقة الشرقية مشدداً خلال لقائه على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

ونقل الحقيل حرص القيادة على سرعة تنفيذ المشروعات بجودة عالية مع توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أطلق عدد من المبادرات والخيارات مراعاة لرغبات المواطنين في التملك، وتشمل تلك الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

وتأتي زيارة الحقيل التفقدية للمنطقة الشرقية عقب زيارته مشروعات الوزارة في الحدود الشمالية والجوف وجازان والمدينة المنورة وجدة؛ استمراراً لجهوده في الوقوف على سير العمل في مشروعات الإسكان وحث المطورين على تحقيق تطلعات القيادة بتوفير وحدات سكنية بجودة عالية في أسرع وقت.

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