‏ ‏ المهندس ” الحميداني ” ورئيس المجلس البلدي يتفقدان مشاريع السفلتة بالخفجي

المناطق - سطام الفروان

تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني ورئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن شحاذه العنزي وعدد من مقولي المشاريع بالبلدية مؤخرا المشاريع الحالية بالمحافظة وذلك للاطلاع على آخر مستجدات مشاريع السفلتة والتأكد من سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعرقل سير المشروع . حيث شملت الجولة الوقوف على مشروع سفلتة مخططات الأحياء والذي سيتم الانتهاء منها قريبا والذي يجري الآن سفلتة حي الفيصلية وحي المروج وحي الشاطئ وحي النزهة وشارع الأمير سلطان . وشدد المهندس الحميداني على مقاولي المشاريع بالعمل بالشكل الصحيح وفق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والاستفادة منها في أقرب وقت.

وأثنى رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد العنزي على جهود البلدية المبذولة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المحافظة وتصب في المصلحة العامة لخدمة الوطن .