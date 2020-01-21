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‏ بلدية القطيف تطلق خطة إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة

‏ بلدية القطيف تطلق خطة إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة

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‏ بلدية القطيف تطلق خطة إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة

‏ بلدية القطيف تطلق خطة إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة
http://almnatiq.net/?p=823475
المناطق - القطيف

أطلقت بلدية محافظة القطيف حملة مكثفة لتنفيذ خطة مبادرات حملة “معالجة التشوه البصري”، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الشوارع .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي تستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 32 من موظفي البلدية، مشيراً إلى أن البلدية شكلت العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة، إذ تمت معالجتها مباشرة.

وذكر الحسيني أن إطلاق مبادرة إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق داخل الأحياء بالمحافظة يأتي ضمن محاور خطة حملة معالجة التشوه البصري بالمحافظة التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري بمحافظة القطيف، تماشياً مع خطة الحملة.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مبينا أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري بكافة أشكاله للحفاظ على البيئة والممتلكات من العبث والتشوه البصري . لتحقيق أهداف المبادرة عبر تطبيقات الأمانة أو عبر مركز 940.

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