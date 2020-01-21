ميدانياً أمين الجوف ومسؤولي الأمانة يتابعون الخدمات البلدية

المناطق - الجوف

في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بمشاريع وبرامج الأمانة والخدمات البلدية قام أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان صباح اليوم يرافقة وكلاء الامين وعدد من المسؤولين في الامانة بجولة ميدانية للوقوف وتفقد المشاريع والخدمات البلدية المقدمة .

بدأت الجولة بمتابعة ورصد أعمال التشوه البصري بكافة اوجهه

وشدد الشرعان على أن معالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى كما أن توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي تؤكد على أهمية العمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر الجدول الزمني لذلك .

كما شملت الجولة على الوقوف على أسواق الخضار واللحوم المركزية وسير العمل فيها والتي وجه بتأهيل أرصفة سوق الخضار بالكامل وتحسين واجهات المحلات التجارية .

كما وقف على نزع ملكية العقارات بشارع الأمير سلطان السديري بطول كيلو ونص وحتى طريق الملك فيصل موجهًا سرعة تنفيذ فتح الشارع وازالة العوائق المعترضة للتنظيم .

وخلال الجولة تم الوقوف على سوق الإبل الجديد متابعة سير الأعمال فيه وتم التأكيد على أهمية سرعة الانجاز حسب الخطة الزمنية المقررة.

وتم التأكيد على إزالة مخلفات الحفريات ومعالجة حفر الشوارع أولا بأول ومراقبة مرتكبي هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم واستكمال تشجير وتجميل الميادين وزراعتها بالزهور المناسبة ، كما تم الوقوف على طريق شارع العرب ووجه بإعداد التصاميم اللازمة لتطوير وتحسين الطريق واستكمال المواقف والحديقة المجاورة لتكون ضمن اعمال التأهيل .

كما وقف أمين المنطقة والمسؤولين بالامانة على استعدادات الموقع المحيط بفعاليات مهرجان الزيتون وتوفير المزيد من مواقف السيارات.

وفي ختام الجولة شدد الشرعان على الوكلاء ومسؤولي الامانة على مواصلة الجهود والأعمال والانتهاء منها حسب الوقت المحدد وبجودة عاليه وذلك لتحقيق الرضا التام للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة.

وأكد الشرعان على حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعة سير العمل وتذليل كافة العوائق خدمةً للوطن والمواطن.