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بلدي ظهران الجنوب يقر تشغيل مشروع السوق القديم وانشاء مشاتل لنبات القرض

بلدي ظهران الجنوب يقر تشغيل مشروع السوق القديم وانشاء مشاتل لنبات القرض

منطقة عسير

بلدي ظهران الجنوب يقر تشغيل مشروع السوق القديم وانشاء مشاتل لنبات القرض

بلدي ظهران الجنوب يقر تشغيل مشروع السوق القديم وانشاء مشاتل لنبات القرض
http://almnatiq.net/?p=823516
المناطق - ظهران الجنوب

أقر المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب تشغيل مشروع السوق القديم وانشاء مشاتل لنبات القرض .جاء ذلك خلال جلسته العادية الواحدة والستين من دورته الثالثة والتي عقدت اليوم بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان الوادعي وحضور جميع أعضاء المجلس،وتضمن جدول الاعمال مناقشة واقرار خطة المجلس للعامين القادمين ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي1441-1442هـ.
واوضح الوادعي أن خطة المجلس تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم واثناء الجولات على الاحياء والقرى والاخذ بمطالبهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار للارتقاء بالعمل البلدي كونهم شركاء للنجاح والتنمية المستدامة وقال الوادعي ان المجلس اصدر قرار بضرورة البدء في تشغيل مشروع السوق القديم وباسعار مناسبة لترغيب المستثمرين لتشغيل جميع اقسامه
واضاف ان هناك مقترح لتفعيل الشراكة المجتمعية مع شركة ارامكوا في اقامة مشاتل لزراعة نبات القرض في جنوب وشمال المحافظة بهدف المحافظة على نبات القرض من الانقراض وبالتالي تشجيع الاهالي في استزراعة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة .

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