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مدني الشمالية‬⁩ يرفع مستوى الجاهزية بسبب التقلبات الجوية

مدني الشمالية‬⁩ يرفع مستوى الجاهزية بسبب التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=823519
المناطق - خالد الضبيبي

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية الجميع بأخد الحيطة والحذر حيث تشير التوقعات الى تغيرات جوية وانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦-٥-١٤٤١هـ .
أوضح ذلك المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الاسمر العنزي والذي أكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أعدت خطة شاملة استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة بإذن الله وتتضمن الجاهزية التامة و نشر دوريات السلامة في عدد من المواقع .
واختتم العنزي حديثه بأهميه اتباع ما يصدر من الدفاع المدني من تعليمات وارشادات تتعلق بالحالة الجوية متمنيا السلامة للجميع.

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