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صحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار

صحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار

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صحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار

صحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار
http://almnatiq.net/?p=823540
المناطق _ المدينة المنورة

تواصل صحة المدينة المنورة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمعتمرين حيث استقبلت خلال الثلاث أشهر الماضية لعام 1441 العيادات بالمستشفيات والمراكز الصحية أكثر من 174615 مريضا فيما تم تنويم 442 معتمرا وإجراء 110 عمليات جراحية عامة و 207 عمليات قسطرة قلبية و 27 عملية جراحية للقلب و 17 عملية منظار.
وأجريت 1527 جلسة غسيل كلوي ، فيما بلغ عدد المرضى الذين نقلوا بالإسعاف 367 حالة .

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