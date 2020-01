سفارة المملكة بواشطن ترد على مزاعم أن المملكة وراء اختراق هاتف “رئيس شركة أمازون “

المناطق _ واشنطن

وصفت السفارة السعودية في واشنطن، الادعاءات والمزاعم الإعلامية بأن المملكة وراء اختراق هاتف رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، بـ “السخيفة”.

وقالت السفارة خلال تغريدة نشرتها على حسابها بـ”تويتر” فجر اليوم الأربعاء: “تقارير وسائل الإعلام التي تشير إلى أن المملكة وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة”.

وأضافت: “ندعو إلى إجراء تحقيق بشأن تلك الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على جميع الحقائق”.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020