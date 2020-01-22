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سفارة المملكة بواشطن ترد على مزاعم أن المملكة وراء اختراق هاتف “رئيس شركة أمازون “

سفارة المملكة بواشطن ترد على مزاعم أن المملكة وراء اختراق هاتف “رئيس شركة أمازون “

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سفارة المملكة بواشطن ترد على مزاعم أن المملكة وراء اختراق هاتف “رئيس شركة أمازون “

سفارة المملكة بواشطن ترد على مزاعم أن المملكة وراء اختراق هاتف “رئيس شركة أمازون “
http://almnatiq.net/?p=823544
المناطق _ واشنطن

وصفت السفارة السعودية في واشنطن، الادعاءات والمزاعم الإعلامية بأن المملكة وراء اختراق هاتف رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، بـ “السخيفة”.
وقالت السفارة خلال تغريدة نشرتها على حسابها بـ”تويتر” فجر اليوم الأربعاء: “تقارير وسائل الإعلام التي تشير إلى أن المملكة وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة”.
وأضافت: “ندعو إلى إجراء تحقيق بشأن تلك الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على جميع الحقائق”.

 

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