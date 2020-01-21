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عصر اليوم انطلاق الحملة الثانية للتبرع بالدم لأجل جنودنا بالحد الجنوبي

عصر اليوم انطلاق الحملة الثانية للتبرع بالدم لأجل جنودنا بالحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=823554
المناطق _ جدة
تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الاربعاء 28 – 5  – 1441 المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم والتي ينظمها مركز قوة الحركة الطبي بحي قرطبة  لأجل جنودنا البواسل المشاركين في الحد الجنوبي للدفاع عن الوطن والذود عنه وتحمل هاشتاق #دماونا_حياه_لجنودنا_2 .
وتستمر الحملة حتى الساعة العاشرة مساءً على ان تختتم مساء غداً الخميس 29 – 5 – 1441 .
وتشارك بالحملة  عربة التبرع بالدم المتنقلة التابعة لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والتي تتواجد في العديد من الاماكن العامة والمتنزهات بالعاصمة الرياض ويشرف عليها الاستاذ  فواز العتيبي  والطاقم الطبي .
وكانت الحملة الاولى التي انطلقت السبت الماضي قد شهدت تبرع 75 مواطن ومقيم عند نهاية الوقت المعد لها الساعة العاشرة مساءً .
فيما منع بعض الحضور من التبرع لأسباب صحية قام المشرفون على الحملة بإيضاحها لهم .
فيما اكتظ مقر المركز  بالحضور الذين اصطحب البعض منهم أسرهم وأطفالهم من أجل إيضاح الأجر العظيم والفائدة الصحية للمتبرع بالدم .
بدورها عبرت الأستاذة وضحى الهاجري المدير التنفيذي لمركز قوة الحركة الطبي عن سعادتها وشكرها لكل من شارك بالحملة الأولى والتي ولله الحمد حققت الأهداف المرجوة منها .
واضحت الهاجري ان مساهمة المركز في هذه الحملة ماهو الا جزء من برامج المسئولية المجتمعية للمركز والتي تعد الأهم داخل المركز لما لها من اثر فاعل في خدمة المجتمع .
بالإضافة لبعض الأقسام الطلبية الأخرى والتي حرصنا من خلالها تقديم ابرامج العلاج الطبيعي وكذلك التوازن الغذائي على اكمل وجه لمراجعي المركز .
وعن الحملة قالت الهاجري أن المشاركة لأجل الوطن وأبناء الوطن هو الحلم الذي يراود كل مواطن ومواطن بل ومقيم مخلص يعيش على أرضه ويأكل من خيراته ومن هنا جاءت فكرة إقامة حملة التبرع بالدم لمن وهبوا  أرواحهم فداء للوطن دفاعاً عنه وعن مقدساته وهم جنودنا البواسل
المشاركين بالحد الجنوبي .
 وأضافت الهاجري أنها تهدف من خلال الحملة للوصول إلى أكثر من 300 متبرع وأنها تتوقع تجاوز هذا قبل انتهاء  الحملة غداً الخميس .
ووجهت الهاجري الدعوة عامة للجميع بالمشاركة بالحملة كما تم توجيه العديد من الدعوات للإعلاميين والشخصيات للمشاركة بها .
واختتمت  الهاجري حديثها بأن المركز بكافة طواقمه الطبية والإدارية والفنية  يرحبون بكل الملاحظات والاستفسارات عن المركز ونشاطاته وبرامجه  عبر  الرقم  0537453030  .من الساعة الثالثة عصرًا  وحتى العاشرة مساءً من الأحد الى  الخميس .
و شكرت الهاجري الخدمات الطبية في القوات المسلحة  ممثلة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية على كل ما بذلوه من أجل الموافقة على المشاركة بهذه الحملة .
داعيه المولى عز وجل ان يكلل الجهود بنجاح الحملة وان تتحقق كافة الأهداف التي أقيمت من اجلها .

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