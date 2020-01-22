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جوازات المنطقة الشرقية تنجز أكثر من 3,5 ملايين عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي

جوازات المنطقة الشرقية تنجز أكثر من 3,5 ملايين عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي

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جوازات المنطقة الشرقية تنجز أكثر من 3,5 ملايين عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي

جوازات المنطقة الشرقية تنجز أكثر من 3,5 ملايين عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
http://almnatiq.net/?p=823557
المناطق _ الدمام

أعلنت جوازات المنطقة الشرقية؛ عن إنجاز 3513058 عملية في إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 1441هـ، من خلال جميع فروعها في المنطقة.
وبينت أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجوازات السعودية بلغت 23228 عملية، و 65771 عملية للمقيمين، فيما بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 3421063 شخصاً، بينما بلغ مجموع عمليات إدارات وشعب متابعة الوافدين للمحالين إليها والمرحلين 2996 عملية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة جوازات الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن عمل المنافذ التابعة لجوازات المنطقة الشرقية تميز بسرعة الإنجاز دون الإخلال بالجوانب الأمنية، رغم وجود الكثافة والحركة الكبيرة للعابرين، مشيراً إلى أنه تم تفعيل خطط المنافذ، وفتح مسارات عكسية بجوازات جسر الملك فهد، وجوزات منفذ البطحاء، بهدف زيادة عدد المسارات وتسهيل وسرعة إنجاز العابرين.
وبين العقيد العتيبي، أن جوازات جسر الملك فهد سجل يوم السبت الموافق 14 / 5 / 1441هـ أعلى إحصائية يومية منذ إنشائه، حيث يأتي هذا التميز بفضل الله أولاً، ثم بجهود الزملاء العاملين بالمنافذ وحرصهم على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ودعم مدير الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومتابعة مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي، والمتابعة الميدانية من مدراء المنافذ.

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