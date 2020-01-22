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السفير آل جابر يلتقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن

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السفير آل جابر يلتقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن

السفير آل جابر يلتقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن
http://almnatiq.net/?p=823560
المناطق _ الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي .
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى الوضع الإنساني في اليمن وكيفية رفع المعاناة عن الشعب اليمني خاصةً وأن المملكة تعد أكبر مانح لخطة الاستجابة الانسانية باليمن .

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