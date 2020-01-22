احدث الأخبار

الفهد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام العمل التطوعي
منطقة الرياض
 فروسية الجوف تعلن عن إطلاق مسابقة لتصميم شعارها
منطقة الجوف
 الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15
مجتمع المناطق
 وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن
أبرز المواد
 جوازات المنطقة الشرقية تنجز أكثر من 3,5 ملايين عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
أبرز المواد
 عصر اليوم انطلاق الحملة الثانية للتبرع بالدم لأجل جنودنا بالحد الجنوبي
منطقة مكة المكرمة
 سلطان بن سلمان: نشهد نقلات كبيرة.. والمملكة ليست نسخة من غيرها
أبرز المواد
 سفارة المملكة بواشطن ترد على مزاعم أن المملكة وراء اختراق هاتف “رئيس شركة أمازون “
أبرز المواد
 صحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 9 وفيات و440 مصابا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب جزر فيجي
أبرز المواد
الفهد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام العمل التطوعي

الفهد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام العمل التطوعي

منطقة الرياض
فروسية الجوف تعلن عن إطلاق مسابقة لتصميم شعارها

فروسية الجوف تعلن عن إطلاق مسابقة لتصميم شعارها

منطقة الجوف
الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15

الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15

مجتمع المناطق
وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

أبرز المواد

وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار
http://almnatiq.net/?p=823565
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار، وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، و 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، و 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.

روابط ذات صلة

السفير آل جابر يلتقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن

السفير آل جابر يلتقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن
جوازات المنطقة الشرقية تنجز أكثر من 3,5 ملايين عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي

جوازات المنطقة الشرقية تنجز أكثر من 3,5 ملايين عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
سلطان بن سلمان: نشهد نقلات كبيرة.. والمملكة ليست نسخة من غيرها

سلطان بن سلمان: نشهد نقلات كبيرة.. والمملكة ليست نسخة من غيرها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*