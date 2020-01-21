فروسية الجوف تعلن عن إطلاق مسابقة لتصميم شعارها

المناطق _ الجوف

يعلن ميدان الفروسية بالجوف عن إطلاق مسابقة لتصميم شعار الميدان، ليكون الشعار الرسمي لميدان الفروسية بالجوف واستبداله بالشعار الحالي.

الشــروط والمشــاركة

ان يكون الشعار مبتكراً ومتميزاً وجديداً في فكرة تصميمه.

ان يتضمن التصميم شعار المملكة السيفين والنخلة وهوية المنطقة والخيل.

ألا يكون الشعار مقتبساً من أي شعار او جهة أخرى.

لا يحق المطالبة مستقبلاً باسترجاع الشعار الفائز.

يحتفظ ميدان فروسية الجوف بملكية الشعار الفائز بشكل حصري.

الشــروط الفنيــة

أن يحتوي الشعار على اسم ميدان الفروسية بالجوف باللغتين العربية والانجليزية.

أن تستخدم الألوان: الأخضر، الكحلي، الذهبي، والفضي. في تصميم الشعار بحد أدنى لونين وحد أقصى ثلاثة.

إمكانية تنفيذ الشعار ووضعه في جميع وسائل الإعلام والإعلان والخطابات والمراسلات دون اختفاء مكوناته.

أن يحتفظ الشعار بوضوح جميع عناصره سواء بالألوان المختلفة او باللونين الأبيض و الأسود عند التصغير او التكبير.

الخطوط المستخدمة في الشعار

على المتسابق أن لا يستخدم أكثر من شكلين للخط في اللغة العربية لمسمى الشعار وأخر للغة الإنجليزية في المسمى الإنجليزي، ويشترط أن تكون خطوط حديثة ومرفقة بالتصميم المرسل وأن تكون متوافقة لجميع أنظمة الكمبيوتر.

توافق الشعار مع برامج التصميم

على المتسابق مراعاة أن يتوافق الشعار مع جميع برامج التصميم المستخدمة لمجموعة أدوبي بدءاً من إصدارات 2007 إلى إصدارات 2020.

على المتسابق أن يرفق شرحاً مبسطاً لا يزيد عن 150 كلمة عن عناصر ومكونات وفلسفة الشعار باللغة العربية.

على المتسابق أن يوضح الاتجاهات الهندسية الصحيحة للشعار وبعض من طرق استخداماته والاتجاهات الخاطئة في الاستخدام.

يحق لكلا الجنسين من المواطنين المشاركة بالمسابقة، والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان على أن ترفق كافة البيانات الرسمية مع العمل المقدم.

إرسال الشعار المشارك بصيغ مختلفة إلى البريد الإلكتروني لميدان فروسية الجوف [email protected] وان يقوم المصمم بإرفاق إرشادات العلامة التجارية Brand guidelines

وتسلم الشعارات المشاركة في موعد أقصاه 30 يناير 2020 م ويتم بعدها فرز المشاركات والإعلان عن الشعار الفائز،

حددت اللجنة المشرفة على المسابقة الجائزة المالية للفائز:

ثلاثون الف ريال.