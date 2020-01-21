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الفهد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام العمل التطوعي

الفهد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام العمل التطوعي

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الفهد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام العمل التطوعي

الفهد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام العمل التطوعي
http://almnatiq.net/?p=823574
الرياض _ مبارك الدوسري

رفع نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد  خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل التطوعي خلال  الجلسة التي عقدها المجلس يوم أمس في قصر اليمامة بالرياض  .

ونوه الفهد بالنظام الجديد  الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافداً مهماً لتنظيم العمل التطوعي وتطويره ، ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع ومؤسساته ، ولتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي ، بالإضافة الى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني ، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية .

وعبر الفهد عن اعتزاز منسوبي الكشافة السعودية بقرار المجلس باختيار جمعية الكشافة العربية السعودية ضمن أعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي ، حيث ستسخر الجمعية خبراتها في المجال التطوعي ضمن مهام اللجنة لما تمتلكه من خبرات متراكمة في وضع الاستراتيجيات ، وقواعد البيانات، وفي البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي ، وابراز جهودها التطوعية من خلال المنصات الاعلامية وطنياً واقليمياً وعالمياً .

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