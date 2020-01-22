حساب المواطن يحسم الجدل حول عبارة «مؤهل واستحقاقك صفر»

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حسم برنامج حساب المواطن الجدل المثار حول عدم استحقاق الدعم رغم إنطباق شروط الأهلية على بعض المواطنين .

وأكد “حساب المواطن ” أن عبارة ” مؤهل واستحقاقك صفر ” التي تظهر للبعض تعني أن المستفيدتنطبق عليه شروط الأهلية وهي ” شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي ، ومعيار الإقامة ، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف أنها عدم استحقاق الدعم بسبب تجاوز الحد المانع من الدعم مع الأخذ في الإعتبار المعايير التالية : “عدد أفراد الأسرة ، أعمارهم ، مجموع الدخل الشهري للأسرة .

وأضاف “حساب المواطن ” أنه يمكن التأكد من حاسبة الدعم التقديرية عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج .