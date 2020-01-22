الأخضر يكتب التاريخ ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

المناطق_الرياض

حقق منتخبنا الوطني تحت 23 سنة، الفوز على نظيره أوزبكستان، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

وسجل هدف الأخضر الأول في المباراة اللاعب ناصر العمران في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكن عبد الرحمن غريب من تسجيل الهدف الثاني للأخضر من تصويبة بعيدة المدى، قبل أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف بداعي التسلل

وينتظر منتخبنا الفائز من مباراة استراليا وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23، والتي تستضيفها تايلاند