مواطنة من أصحاب الهمم تناشد شركة طيران إعادة كرسيها المتحرك

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ناشدت مواطنة من أصحاب الهمم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل “توتير” شركة خطوط “ناس” إعادة كرسيها المتحرك، مشيرة انها لا تزال تنتظر الكرسي بعد وصول رحلتها التي أقلتها عبر خطوط ناس يزم السبت الماضي الموافق 18 يناير.

وقالت المواطنة “نجلا” أن الكرسي الذي كلفها “20” ألف ريال لا تزال تنتظره منذ أربعة ايام وكتبت “انها متبهذله بسبب استهتار موظفين الطيران والمطارات كل مطار يرميه على الثاني وما قيه رد واضح وصريح ولا أدرى وينه كانت رحلتي من المدينة للرياض طيران ناس يوم السبت 18يناير برحلة رقم 94 وما دري متى يبحثون عنه ويطلعونه لي”.

وكتبت في تغريدة ثانية” ويعلم الله متبهذله بدونه وهو بمواصفات خاصه لحالتي صعب القى بديل له خلال فتره مو باقل من شهرين اذا بأسوي غيره وغير قيمته المهلكه ..كانه ناقصني هم فوق الهم اللي عندي والله هو سندي بالحياة ويخدمني ويعفني عن طلب مساعدة الناس ابي حل وتدخل سريع لحل مشكلتي”.

وقالت نجلا في تغريدة ثالثة “أنها رفعت مطالبه وهيئة الطيران تقول بعد 15يوم ارفع لهم بشكوى الان مايقبلونها بالله نص شهر اتبهذل عشان نظامهم التعبان حسبي الله ونعم الوكيل بس ..اتمنى بس مسؤول عنده شوية ضمير يتحرك وينفضهم يطلعونه بدال مايرموني كل شوي على احد”.