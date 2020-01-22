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15 يتيما يشاركون في المخيم الشتوي بأرامكو

15 يتيما يشاركون في المخيم الشتوي بأرامكو
http://almnatiq.net/?p=823613
المناطق_الدمام

شارك 15 يتيم في برنامج مخيم الربيع الشتوي الذي أقامه مركز تكامل لرعاية وتنمية الا يتام التابع لجمعية البر بالأحساء في منطقة العضيلية يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع أرامكو السعودية

وأوضح رئيس قسم البرامج والمشاريع في مركز تكامل صلاح العوض بان المركز أشرك 15 يتيما من الايتام المسجلين في المركز في مخيم الربيع الشتوي الذي نظمه المركز بالتعاون مع أرامكو السعودية ممثلة في إدارة العضيلية.

وأضاف العوض بأن الايتام شاركوا في البرنامج الترفيهي الذي ضم عدداً من الفقرات الشيقة التي تفاعل معها الأيتام كعروض البالونات والقفز، وكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الشعبية التي شارك في تقديمها عدد من موظفي أرامكو، سعياً لإدخال السرور والسعادة على قلوب الايتام وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الانشطة الترفيهية للمركز، وفي ختام البرنامج تم تكريم الايتام المشاركين بالهدايا والجوائز العينية والتقاط الصور التذكارية.

من جهته أكد مدير مركز تكامل لرعاية وتنمية الايتام الدكتور عبدالرحمن الفلاح بان المركز يهتم بتفعيل مبادراته الموجهة لتنمية المجتمع من خلال البرامج والفعاليات التي تعزز العديد من المفاهيم المجتمعية لإظهار جانب التكافل الاجتماعي لهذه الفئة.

كما شكر الفلاح منسقي البرنامج من أرامكو السعودية المهندسة دعاء والمهندس عبدالرحمن الرشيدي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما قدموه من جهود لإنجاح البرنامج، والمشرف على البرنامج من مركز تكامل صلاح العوض وفهد الجيزان وعلي العتوي من مركز المبرز.

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