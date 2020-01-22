خبير اقتصادي: كارثة ستحل بالدولار في 2020

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بلغت مشتريات البنوك المركزية حول العالم العام الماضي أعلى مستوى تاريخي، حيث بلغت 374.1 طن، وقد اعتبر الكثيرون أن هذا التحول غير المسبوق، ليس إلا حركة للابتعاد عن الدولار

وقال إيغون فون غريرز الخبير في المعادن الثمينة، إن الأمر المثير للاهتمام هو أن ليس جميع البلدان تشتري المعدن النفيس، إذ تقوم البنوك المركزية الشرقية بشكل أساسي بتكديس الذهب، مشيرا إلى روسيا والصين وتركيا وبولندا وهنغاريا

ويرى الخبير، إن روسيا والصين هما الدولتان اللتان “تعرفان حقا ما سيحدث، إنهما تعلمان أن العملة الأمريكية ستنهار”

ووفقا لفون غريرز فإن بكين لم تكشف عن احتياطياتها الحقيقية من الذهب، معلقا على ذلك: “ربما لديها 20 ألف طن جمعتها خلال فترة طويلة من الزمن”

وأضاف، أن “روسيا والصين تعتقدان أن أيام الدولار باتت معدودة، وأنا اتفق مع ذلك تماما، في مرحلة ما سيحدث هذا الانهيار،، أعتقد أن ذلك سيحدث هذا العام، سنراقب انهيار الدولار وسيكون ذلك خطيرا جدا على العالم وبالطبع على الولايات المتحدة”