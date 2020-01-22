مدير الأمن العام يسلم جائزة معاليه للتميز والإبداع الأمني للفائزين في مجال الدوريات

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ترأس معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي أولى جلسات ” ملتقى مدراء إدارات دوريات الأمن بالمملكة ” والذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن – بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض صباح اليوم الأربعاء 27 / 05 / ١٤41هـ وذلك بحضور نائب مدير الأمن العام وكافة مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات ومدراء إدارات دوريات الأمن بالمناطق .

وفي مــستهل كـلمة معاليه الافتتاحية رحب فيها بكافة المشاركين في الملتقى ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – وتمنياته بنجاح الملتقى وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسئولية العظيمة للرقي بكافة الخدمات الأمنية التي تقدمها دوريات الأمن والعمل على رفع امكانياتنا وقدراتنا العملية والمبادرة الى الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعمل في الميدان وتطوير مهارته وصقل موهبته بما يحقق المأمول لتستمر وتيرة الثقة التي يرانا الآخرون من خلالها ، مضيفا معاليه ان العمل الميداني يكتنفه بعض الصعوبات وهذا طابع معتاد لكن بتعاوننا وتكاتفنا المعهود والقائم على مبدأ العمل بروح الفريق الواحد من شانه ان يعزز من قدراتنا ويسهم في معالجة القصور ان وجد ، فالجميع يدرك ان مهام دوريات الأمن الأمنية والجنائية والإنسانية يقف خلفها رجال امنوا برسالتهم نحو وطنهم ومجتمعهم وانتم كذلك دوما ، كما أشار معاليه في كلمته الى الأدوار الهامة التي يؤديها رجل الدوريات الأمنية وإنها محل تقدير الجميع خاصة تلك المهام التي ترتبط بالمواطن والمقيم والسائح واحتياجهم لكافة الخدمات التي تؤديها على مــدار الــســاعة وشكر معاليه ما لمسه من أداء متميز لرجال الدوريات الأمن في منع الجريمة وضبط مرتكبيها باحترافية وسرعة في الانجاز مؤكدا على اهم ما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل دؤوب يجمع بين المهارة وسرعة تلقى البلاغ حتى انتهاء الحالة التي يتم مباشرتها مع العمل على اخذ التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع الجريمة والقبض على مرتكبيها وبما يتناسب مع ما يستجد من قضايا وحالات لان الجريمة متغيره دوما .

واختتم معاليه كلمته قائلا إن الحرص الكبير والدعم اللامحدود من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين – ايده الله- وسمو ولي عهده الأمين – حفظة الله – لجهاز الأمن العام يتوجب علينا جميعاً العمل بكل إتقان ولسنا معذورين عن أي قصور مطالبا رجال الدوريات الأمنية ببذل أقصى جهد نظير ما يتوفر لدى دوريات الأمن من قدرات بشرية وآلية وارث عملي مميز في مختلف مناطق المملكة شهد له الكثير .

وتجدر الإشارة الى هذا الملتــقى قد بدأى فعالياته بآيات من الذكــر الحــــكيم ثم كلمة لمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء /عبدالعزيز المسعد أكد فيها على الأدوار التي تقوم بها دوريات الأمن خدمة لكافة المستفيدين على مدار الساعة كما استعرض عدد من محاور التي سيتم التركيز عليها بالملتقى منها استشراف المستقبل لعمل دوريات الأمن واستعراض معايير الخطط التشغيلية ، التوسع في القوى العاملة ، ومعايير الانتشار الأمني في الأحياء ، إضافة إلى بحث الاستدامة في انجاز الإعمال الميدانية و الإدارية لدوريات الأمن ، والمجالات المستهدفة في التدريب والعمل الميداني وتعزيز الجوانب التطويرية في عمل دوريات الامن .

ثم قدم معاليه عقب ذلك جائزة “التميز والإبداع الأمني” التي تم استحداثها العام الماضي 1440 هـ لبث المنافسة بين مختلف إدارات دوريات الأمن وفق عدة معايير تكفل استمرار الجائزة ونجاحها حيث فاز بالجائزة في دورتها الأولى الإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة الرياض

وتجدر الإشارة الى ان معاليه قد تراس صباح امس الثلاثاء 26/5/1441هـ أولى جلسات “ملتقى مدراء ادارات الادلة الجنائية بالمملكة “نقل من خلاله تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله – وتمنياته لملتقاهم بالتوفيق وان تكون التوصيات تتناسب مع الرؤية التطويرية الطموحة للأجهزة الأمنية في كل ما تلقاه أجهزة الأمن من دعم سخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله- عقب ذلك قام معاليه بجولة تفقدية على عدد من إدارات الأدلة الجنائية ، وافتتح عدد من المباني التي سوف تكون بنية مناسبة لتطوير العمل .