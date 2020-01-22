الأسهم السعودية تغلق متراجعة للجلسة الثانية على التوالي وسط تراجع بالسيولة

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أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع وللجلسة الثانية على التوالي، ليغلق السوق عند أدنى مستوى في 6 جلسات، وسط تراجع للسيولة

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.2 في المائة أو ما يعادل نحو 17 نقطة ليغلق عند مستوى 8428 نقطة

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.64 مليار ريال، لتتراجع السيولة وللجلسة الثالثة على التوالي ولكن بتراجع هامشي، فيما بلغ حجم التداول نحو 170 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 196 ألف صفقة

وتراجع السوق بضغط من أداء سهم بنك ساب وكذلك “سامبا” حيث تراجع الاول بنحو 1.7 في المائة ونحو 1.6 في المائة لسامبا لواصل البنك تراجعه وللجلسة الرابعة على التوالي

وتصدرت أسهم مجموعة الحكير المكاسب حيث ارتفعت بنحو 5.8 في المائة، فيما ارتفع أسهم اسمنت أم القرى بنحو 5.3 في المائة ليرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

في المقابل ارتفعت أسهم 92 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 83 شركة مدرجة في السوق الرئيسية

وتصدرت أسهم مجموعة السريع الخسائر بنحو 3.4 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركة خدمات السيارات بنحو 3.2 في المائة

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1.2 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 17.48 مليون ريال وذلك عبر تداول 433 ألف سهم