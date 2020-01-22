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نائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للتجديف

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المناطق_عبدالعزيز الحموان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد بن خالد حضراوي, ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ياسر بن إبراهيم العلي وأمين عام الاتحاد محمد بن عبدالله الجابري.
وفي مستهل الاستقبال رحب سموه؛ برئيس الاتحاد السعودي للتجديف بالمنطقة التي تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها يمكن للاتحاد الاستفادة منها وإقامة مسابقات عليها في بحيرة دومة الجندل التي سبق أن استضافت سباقات الجتي سكي الخليجية عليها ، فهي تتمتع بمساحتها وعمقها التي تسمح إقامة مثل هذه الرياضات.
واستمع الأمير عبدالعزيز بن فهد؛ من المهندس حضراوي إلى أنشطة الاتحاد التي يقيمها والخطط المستقبلية للتوسع في إقامة الأنشطة، حيث تم الوقوف على البحيرة للاطلاع عليها على أرض الواقع وسيكون للجوف حصه منها بإذن الله ، مؤكدا سموه دعم الإمارة للاتحاد في المنطقة لإقامة أنشطتها .
فيما أعرب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف, عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على الاستقبال وتقديمه الدعم للاتحاد، مؤكدا أن المنطقة تستحق أن يقام فيها مثل هذه الرياضة .

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