وفد تجاري أفغاني يستعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة الطاقة المتجددة

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اكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي على عمق العلاقات السعودية الأفغانية، وحرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال عقد الشراكات في عدة مجالات منها العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال السيهاتي خلال لقاء عقدته الغرفة للوفد التجاري الافغاني المتخصص في انشطة الطاقة المتجددة والذي ترأسهسعادة سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية في المملكة سيد جلال كريم، الأربعاء 22 يناير 2020، بان قطاع الطاقة اصبح بارزا جدا خصوصا مع تحول المملكة الى استثمار مجالات الطاقة، وفقا لرؤيتها 2030.

ودعا السيهاتي خلال اللقاء الذي اداره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وحضره الملحق التجاري في السفارة رياض سادات، ورئيس شركة الكهرباء الوطنية في أفغانستان امان الله غالب، الشركات الأفغانية الى استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة وعقد الشراكات مع رجال الاعمال السعوديين للاستفادة من هذا المجال في البلدين، لافتا الى عدد من الفرص الاستثمارية في المملكة تدعمها حزمة من التسهيلات التي تقدمها السعوديةللمستثمرين الأجانب.

وأشار السيهاتي إلى أن السعودية في ظل رؤيتها 2030 ركزت بشكل كبير على تطوير الطاقة المتجددة. وقال إن المملكة حددت هدفًا لتوليد 58.7 جيجاوات من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

من جهته قال السفير الافغاني سيد جلال كريم ان اللقاء بحث بأن أفغانستان تسعى لعقد استثمارات تهدف الى تطوير قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة. داعيا الشركات السعود ية إلى العمل على استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى في أفغانستان بما في ذلك مشاريع تطوير الزراعة والبنية التحتية.

وبين كريم بان أفغانستان كشفت مؤخرا النقاب عن خطةطموحة لتوليد ما مجموعه 2214 ميجاوات من الكهرباء من مصادر متجددة بما في ذلك 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 160ميجا واط من الرياح و 54 ميجا واط من الكتلة الحيوية. مشيرا الى ان أفغانستان تمتلك القدرة على إنتاج أكثر من 222،000 ميجاواتمن الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية حيث يتراوح متوسط ​​تشمس الطاقة الشمسية ال سنوي من 4 إلى 6.5 كيلو واط / م 2 / يوم ، مع أكثر من 300 يوم من أشعة الشمس في السنة. كما تتمتع الدولة أيضًا بإمكانية إنتاج أكثر من 66000 ميجاوات من الكهرباء عن طريق تركيب واستخدام توربينات الرياح.