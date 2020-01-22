السفير الباكستاني لدى المملكة يزور المتحف الأقليمي بتبوك

المناطق- تبوك

اطلع سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز والوفد المرافق على أبرز المقومات التي تتميز بها منطقة تبوك تاريخياً وحضارياً وثقافياً .

واستمع الوفد الباكستاني خلال زيارته للمتحف الإقليمي بتبوك من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور مبروك بن محمد الشليبي لشرح عن المتحف ومكوناته الواقع في محطة سكة حديد الحجاز فيما جال الزائرون في أرجاء المتحف شملت المعرض المتحفي المؤقت الذي يبرز المورث الطبيعي والثقافي لمنطقة تبوك ومحافظاتها.

وأبدى السفير الباكستاني عن أعجابه بما شاهد مثمناً دور العاملين في فرع ” السياحة والتراث الوطني ” بالمنطقة في المحافظة على هذا الإرث المتجذر في عمق تاريخ جزيرة العرب .