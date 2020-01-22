امير الباحة يشهد  توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون بالباحة .

وقع مذكرات التفاهم كل من مدير مديرية السجون بالمنطقة العقيد فايز بن مبارك الأحمري، ورئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الدكتور صالح بن عباس الغامدي، وممثل مؤسسة نون الفنون صبحي الزهراني.

وتنص المذكرات إلى تقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، وتعليم وتدريب وتأهيل النزلاء وصقل مهاراتهم مع منحهم الشهادات المعتمدة لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وتهدف تلك المذكرات إلى الاهتمام بالنزلاء وأسرهم ورعايتهم ومد يد العون لهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية، وتقديم المستلزمات الطبية اللازمة التي يحتاجها النزيل وأسرته، وتنفيذ برامج ثقافية وفنية بسجون المنطقة ، وتبني إبداعات النزلاء الفنية ، وتوفير المدربين والأساتذة لدعم وتدريب النزلاء على المهارات الفنية كالرسم ، والموسيقى ، وكتابة الروايات ، والشعر.

وتأتي هذه الاتفاقيات حرصاً من المديرية العامة للسجون على استفادة النزلاء من جميع البرامج والمبادرات الاجتماعية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة في عملية إصلاح وتوعية وتعليم وتدريب النزيل، ورعاية أسرته ، وتطوير قدرات العاملين على تأهيله.

حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.